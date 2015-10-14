 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​СМИ: Установлены личности совершивших террористический акт в Анкаре

    Правоохранительные органы задержали изготовителя бомбы и владельцев автомобилей, на которых террористы приехали в Анкару

    Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Установлены личности совершивших террористический акт в Анкаре.

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, террористический акт совершили Юнус Эмре Алагёз и Омер Дениз Дундар.

    Как говорится в сообщении, оба террориста приехали в Анкару из Газиантепа на разных автомобилях. 

    Было установлено, что бомбу изготовил некий Й.Ш., полное имя которого не разглашается. Правоохранительные органы задержали в Газиантепе изготовителя бомбы и владельцев автомобилей, на которых террористы приехали в Анкару.

    Личности террористов были установлены, благодаря камерам слежения на железнодорожном вокзале. После анализов ДНК были установлены их личности. 

    Отметим, что 10 октября поблизости железнодорожного вокзала в Анкаре был совершен террористический акт. В результате самоподрыва двух террористов-смертников погибли 97 человек, около 500 получили ранения. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi