СМИ: Украинские дроны атаковали ключевые оборонные заводы в тылу России

Дальнобойные дроны Службы безопасности Украины этой ночью поразили два завода ВПК в российском тылу - "Базальт" и "Сплав".

Дальнобойные дроны Службы безопасности Украины этой ночью поразили два завода ВПК в российском тылу - "Базальт" и "Сплав".

Как передает Report, Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

По данным источников, "Базальт" - это главное оборонное предприятие РФ, которое производит вооружение и боеприпасы для всех родов войск российской армии. Оно находится (Красноармейск, Московская область).

Также, по данным агентства, был атакован завод "Сплав", - это единственное в России предприятие, которое проектирует и разрабатывает реактивные системы залпового огня и патроны. Оно находится в городе Тула. После прилетов дронов на территории предприятия возник сильный пожар и задымление.