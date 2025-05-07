О нас

СМИ: Украинские дроны атаковали ключевые оборонные заводы в тылу России

СМИ: Украинские дроны атаковали ключевые оборонные заводы в тылу России Дальнобойные дроны Службы безопасности Украины этой ночью поразили два завода ВПК в российском тылу - "Базальт" и "Сплав".
В регионе
7 мая 2025 г. 19:15
СМИ: Украинские дроны атаковали ключевые оборонные заводы в тылу России

Дальнобойные дроны Службы безопасности Украины этой ночью поразили два завода ВПК в российском тылу - "Базальт" и "Сплав".

Как передает Report, Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

По данным источников, "Базальт" - это главное оборонное предприятие РФ, которое производит вооружение и боеприпасы для всех родов войск российской армии. Оно находится (Красноармейск, Московская область).

Также, по данным агентства, был атакован завод "Сплав", - это единственное в России предприятие, которое проектирует и разрабатывает реактивные системы залпового огня и патроны. Оно находится в городе Тула. После прилетов дронов на территории предприятия возник сильный пожар и задымление.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке KİV: Ukrayna PUA-ları Rusiyanın əsas müdafiə zavodlarına hücum edib

Другие новости из категории

Президенты России и Венесуэлы подписали договор о стратегическом партнерстве
Президенты России и Венесуэлы подписали договор о стратегическом партнерстве
7 мая 2025 г. 18:21
В Минтрансе РФ высказались о длительном ожидании во время закрытия аэропортов
В Минтрансе РФ высказались о длительном ожидании во время закрытия аэропортов
7 мая 2025 г. 17:50
Лукашенко помиловал 42 осужденных за преступления экстремистской направленности
Лукашенко помиловал 42 осужденных за преступления экстремистской направленности
7 мая 2025 г. 17:07
Премьер Армении: Ереван намерен углублять отношения с Москвой
Премьер Армении: Ереван намерен углублять отношения с Москвой
7 мая 2025 г. 17:04
Пашинян: В Армении не собираются инициировать досрочные парламентские выборы
Пашинян: В Армении не собираются инициировать досрочные парламентские выборы
7 мая 2025 г. 17:03
Самолет Вучича вылетел из Баку в Москву
ФотоСамолет Вучича вылетел из Баку в Москву
7 мая 2025 г. 16:46
Пашинян подтвердил свое участие на параде Победы в Москве
Пашинян подтвердил свое участие на параде Победы в Москве
7 мая 2025 г. 16:25
Глава Минюста: Текст новой Конституции Армении будет готов через 10 месяцев
Глава Минюста: Текст новой Конституции Армении будет готов через 10 месяцев
7 мая 2025 г. 15:30
Ежегодный взнос Киева в американо-украинский фонд по недрам составит $24-48 млн
Ежегодный взнос Киева в американо-украинский фонд по недрам составит $24-48 млн
7 мая 2025 г. 15:26
Ираклий Кобахидзе: Грузинское общество объединится после отстранения радикалов от политики
Ираклий Кобахидзе: Грузинское общество объединится после отстранения радикалов от политики
7 мая 2025 г. 15:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi