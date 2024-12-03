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СМИ: Украине потребуется в 2025 году 126 млрд долларов помощи для боевых действий

СМИ: Украине потребуется в 2025 году 126 млрд долларов помощи для боевых действий В следующем году Украине потребуется военная помощь от союзников на сумму около 126 млрд долларов.
В регионе
3 декабря 2024 г. 09:52
СМИ: Украине потребуется в 2025 году 126 млрд долларов помощи для боевых действий

В следующем году Украине потребуется военная помощь от союзников на сумму около 126 млрд долларов.

Как передает Report, об этом пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на украинского чиновника.

"Один из украинских чиновников заявил, что только в следующем году Киеву понадобится около 120 млрд евро, что эквивалентно 126 млрд долларов, в качестве военной помощи", - говорится в статье.

Накануне СМИ сообщили о том, что США готовятся направить Украине очередной пакет вооружений на сумму 725 млн долларов, в том числе противопехотные мины. Президент США Джо Байден перед своим уходом из Белого дома решил оказать Киеву максимальную поддержку.

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Версия на азербайджанском языке KİV: Ukrayna gələn il döyüş əməliyyatları üçün 126 milyard dollar yardıma ehtiyac duyacaq

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