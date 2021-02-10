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СМИ: Украина, Грузия и Молдова создают военный союз

СМИ: Украина, Грузия и Молдова создают военный союз Это похоже на формат ГУАМ
В регионе
10 февраля 2021 г. 13:54
СМИ: Украина, Грузия и Молдова создают военный союз
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По желанию США между Украиной, Грузией и Молдовой планируется создать военный союз.

Как передает грузинское бюро Report, об этом пишут польские СМИ.

По информации, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что между тремя странами уже начаты консультации в связи с этим: "Что касается идеи о тройном союзе, я сказал государственному секретарю США Тони Блинкену, что США могут рассчитывать на Украину, как на надежного партнера именно в Черноморском регионе и Центральной Европе. Заверяю вас, и Украина, и Грузия, и Молдова уже активно движутся в таком направлении".

Прокомментировавший вопрос грузинский военный эксперт Вахтанг Маисая в интервью газете "Резонанс" сказал, что идея военного союза не нова: "Это похоже на формат ГУАМ. Полагаю, эта организация будет не военной, а неофициальной".

По мнению эксперта, сутью союза может стать взаимная военная поддержка: "Однако сомневаюсь, что молдавских военных будет возможно привлечь в такой форме. В конституции страны имеется пункт о постоянном нейтралитете. Больше вероятности, что союз будет создан между Грузией и Украиной. Однако учитывая нынешние отношения между странами, такая вероятность вызывает сомнения".

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Версия на азербайджанском языке KİV: Ukrayna, Gürcüstan və Moldova hərbi ittifaq yaradır

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