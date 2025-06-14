СМИ: Удары по объектам Ирана осложнят контроль за его атомной программой

Воздушные удары Израиля нанесли ущерб ядерной программе Ирана, но вряд ли ликвидировали ее полностью, при этом они, вероятно, осложнят международный контроль за атомной программой страны.

Воздушные удары Израиля нанесли ущерб ядерной программе Ирана, но вряд ли ликвидировали ее полностью, при этом они, вероятно, осложнят международный контроль за атомной программой страны.

Как передает Report , об этом пишет агентство Bloomberg .

Как сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на заседании Совета Безопасности ООН, была повреждена надземная часть завода по обогащению урана в Натанзе. Однако подземные залы, где непосредственно происходит обогащение, не пострадали. Наряду с этим Израиль также атаковал другие объекты - в Исфахане и Фордо.

По данным Bloomberg, атака на Исфахан особенно значима, так как это единственный в Иране объект по конверсии урана в сырье для центрифуг. Потеря этой инфраструктуры может заморозить производство нового обогащенного урана, ограничив потенциал Ирана по наращиванию ядерных мощностей.

Эксперты также отмечают, что серия атак, включая ликвидацию девяти ведущих ядерных ученых, способна затруднить восстановление прежнего уровня программы. Вместе с тем нападение не остановит ядерные разработки Ирана, а может лишь усложнить их отслеживание международными инспекторами. По мнению ряда аналитиков, существует риск, что часть обогащенного урана может быть скрыта и использована в закрытых программах.

Кроме того, аналитики предупреждают, что обострение может привести к ограничению допуска экспертов МАГАТЭ на объекты и срыву дипломатических переговоров. В воскресенье должна была начаться очередная сессия американо-иранских переговоров, однако ее проведение теперь под вопросом.