СМИ: У жертв землетрясения в Спитаке объявлялись по две пары родителей, так как за каждого погибшего причиталось 200 рублей

Российская "Экспресс-газета" опубликовала воспоминания журналистов и спасателей, приехавших в Спитак в декабре 1988 года для помощи Армении в ликвидации последствий разрушительного землетрясения.

Российская "Экспресс-газета" опубликовала воспоминания журналистов и спасателей, приехавших в Спитак в декабре 1988 года для помощи Армении в ликвидации последствий разрушительного землетрясения.

Как передает Report, в статье отмечается, что узнав о трагедии, советская страна сплотилась - наверное, в последний раз.

"Со всего мира в аэропорты Еревана и Ленинакана (в настоящее время Гюмри) летели самолеты - с палатками, оборудованием, генераторами, едой, одеждой, медикаментами. Вы можете себе представить, чтобы в столь трудный для своего народа час находились те, кто растаскивал гуманитарку?

На совещании в Ленинакане периодически озвучивались цифры пропавшего бесследно имущества", - вспоминал журналист, военный публицист Владислав Шурыгин, лично наблюдавший, как к самолетам подъезжали непонятные бригады армян и увозили груз в неизвестном направлении. "Только если на борту было нечто не очень ценное, разгрузку оставляли военным. Вот мои пометки из блокнота того времени: "500 французских палаток с печками и спальниками", "300 немецких дизель-генераторов", "15 тонн мясных консервов", "2000 комплектов зимнего обмундирования", "10 тонн сухпайков НАТО", "3000 одеял". При этом, как и в Ереване, в Ленинакане за полосой валялись груды распотрошенных посылок глупых советских "самаритян", жалостливо отдававших в помощь пострадавшим свои теплые вещи, детскую одежду и т.п. В лучшем случае их использовали как ветошь. Видеть такое отношение к действительно всенародному сочувствию было обидно и мерзко", - отмечает издание.

Воспоминания спасателей, работавших в Спитаке и Ленинакане совпадают со словами Шурыгина: "Они рассказывали то же, что и Шурыгин. Что на завалах было совсем мало местных: работали военные и добровольцы. Что сразу же начали запускать бредовые слухи: мол, это русские военные геофизическое оружие испытали - от Карабаха армян отвлекают. Что, когда еще оставалась надежда раскопать живых, у французских спасателей украли новейшую по тем временам аппаратуру для поиска людей в завалах. И как у неопознанных тел, даже у тех, что без экспертизы опознать было невозможно, объявлялись по две пары родителей, дравшихся за труп, - потому что за каждого погибшего причиталось 200 рублей".