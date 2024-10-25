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СМИ: У правящей партии Армении появились новые кандидаты на пост министра юстиции

СМИ: У правящей партии Армении появились новые кандидаты на пост министра юстиции У правящей партии "Гражданский договор" появились новые кандидатуры на пост министра юстиции Армении.
В регионе
25 октября 2024 г. 09:49
СМИ: У правящей партии Армении появились новые кандидаты на пост министра юстиции

У правящей партии "Гражданский договор" появились новые кандидатуры на пост министра юстиции Армении.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

На этот раз в партии рассматривают кандидатуры замглавы МВД Арпине Саркисян и исполнительного директора фонда "Дети Армении" Лианы Галтагчян, которая была помощницей главы аппарата премьера в 2018-2021 годах.

Партия "Гражданский договор" уже около месяца не может выбрать из своей команды подходящую кандидатуру на пост министра юстиции. Правление партии дважды проводило заседания, чтобы определиться с кандидатурой, но безрезультатно.

Основными кандидатами на пост министра были депутаты парламента Армении от фракции "Гражданский договор" Арпи Давоян и Армен Хачатрян, их лоббировал глава парламентской комиссии по вопросам обороны и безопасности Андраник Кочарян. Однако партия отклонила эти кандидатуры.

Напомним, что Григор Минасян, занимавший пост главы Минюста, в начале октября подал в отставку под давлением депутатов правящей фракции, которые инициировали сбор подписей с требованием его смещения.

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