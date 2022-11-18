СМИ: У "Аэрофлота" в простое находится четверть всего авиапарка

У авиакомпании "Аэрофлот" в простое сейчас находится около 50 самолетов. Эти борта не выполняют рейсы. Половину из них планируют разобрать на запчасти.

У авиакомпании "Аэрофлот" в простое сейчас находится около 50 самолетов. Эти борта не выполняют рейсы. Половину из них планируют разобрать на запчасти.

Как передает Report со ссылкой на База, число самолетов в простое составляет четверть от общего числа самолетов в авиапарке компании.

Из находящихся в простое самолетов 18 находятся на техобслуживании. Для их ремонта, по сведениям канала, не хватает предкрылок, фар, вспомогательных силовых установок, воздухозаборников, кислородных генераторов и двигателей. Кроме того, у авиакомпании возникли сложности с обслуживанием тормозных устройств. На складе у авиакомпании есть только несколько деталей, которые подходят для определенных модификаций самолетов.

По сведениям издания, один из боингов не выполняет рейсы, так как в его багажном отсеке пролили ртуть. На ремонте находится и Airbus A350, которому необходимо заменить колеса. Часть самолетов авиакомпании не выполняет рейсы, так как эти лайнеры под арестом, отмечает канал.