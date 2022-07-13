СМИ: Турецко-армянская граница разминируется

Началось разминирование турецко-армянской границы.

Началось разминирование турецко-армянской границы.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило издание "gazeteKars".

Было отмечено, что разминирование турецко-армянской границы осуществляет израильская компания. В селе Ибиш района Хакйака провинции Карс уже 20 дней ведутся работы по разминированию.

Согласно сообщению, основной вопрос, стоящий на повестке дня - открытие погранично-пропускного пункта “Догукапы” и автомобильной и железной дороги “Алиджан”.

Официальные органы ситуацию пока не прокомментировали.