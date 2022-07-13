О нас

СМИ: Турецко-армянская граница разминируется

СМИ: Турецко-армянская граница разминируется Началось разминирование турецко-армянской границы.
В регионе
13 июля 2022 г. 14:33
СМИ: Турецко-армянская граница разминируется

Началось разминирование турецко-армянской границы.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило издание "gazeteKars".

Было отмечено, что разминирование турецко-армянской границы осуществляет израильская компания. В селе Ибиш района Хакйака провинции Карс уже 20 дней ведутся работы по разминированию.

Согласно сообщению, основной вопрос, стоящий на повестке дня - открытие погранично-пропускного пункта “Догукапы” и автомобильной и железной дороги “Алиджан”.

Официальные органы ситуацию пока не прокомментировали.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Media: Turkiye-Armenia border cleared of mines
Версия на азербайджанском языке KİV: “Türkiyə-Ermənistan sərhədi minalardan təmizlənir”

Самое читаемое

37-летний голкипер перешел в «Ренн»
37-летний голкипер перешел в «Ренн»
7 июля 2022 г. 08:46
Министр энергетики Азербайджана примет участие в открытии IGB
Министр энергетики Азербайджана примет участие в открытии IGB
7 июля 2022 г. 11:54
Президент Израиля поздравил Эрдогана с праздником Гурбан
Президент Израиля поздравил Эрдогана с праздником Гурбан
7 июля 2022 г. 20:45
МВФ рекомендует Азербайджану ужесточить денежно-кредитную политику
МВФ рекомендует Азербайджану ужесточить денежно-кредитную политику
8 июля 2022 г. 13:20
В Того при взрыве погибли семеро детей
В Того при взрыве погибли семеро детей
10 июля 2022 г. 20:56
Сумма замороженных ЕС активов российских олигархов приблизилась к 14 млрд евро
Сумма замороженных ЕС активов российских олигархов приблизилась к 14 млрд евро
12 июля 2022 г. 14:14
На Абшероне произошло ДТП со смертельным исходом
На Абшероне произошло ДТП со смертельным исходом
13 июля 2022 г. 11:13
Парламентские партии Литвы подпишут меморандум о взаимопонимании в сфере обороны
Парламентские партии Литвы подпишут меморандум о взаимопонимании в сфере обороны
7 июля 2022 г. 06:54
Посол Турции: Шушинская декларация - это больше, чем документ
Посол Турции: Шушинская декларация - это больше, чем документ
7 июля 2022 г. 15:57
Шмыгаль: Украина получит еще 1,7 млрд долларов безвозвратной помощи
Шмыгаль: Украина получит еще 1,7 млрд долларов безвозвратной помощи
9 июля 2022 г. 15:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi