СМИ: Турецко-армянская граница разминируется

Началось разминирование турецко-армянской границы.
Как сообщает Report, информацию об этом распространило издание "gazeteKars".
Было отмечено, что разминирование турецко-армянской границы осуществляет израильская компания. В селе Ибиш района Хакйака провинции Карс уже 20 дней ведутся работы по разминированию.
Согласно сообщению, основной вопрос, стоящий на повестке дня - открытие погранично-пропускного пункта “Догукапы” и автомобильной и железной дороги “Алиджан”.
Официальные органы ситуацию пока не прокомментировали.