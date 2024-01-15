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СМИ: Турецкие военные не покинут базовые регионы на севере Ирака и Сирии

СМИ: Турецкие военные не покинут базовые регионы на севере Ирака и Сирии Турция не собирается покидать базовые регионы на севере Ирака и Сирии, где ведет борьбу с боевиками Рабочей партии Курдистана (РKK).
В регионе
15 января 2024 г. 09:13
СМИ: Турецкие военные не покинут базовые регионы на севере Ирака и Сирии

Турция не собирается покидать базовые регионы на севере Ирака и Сирии, где ведет борьбу с боевиками Рабочей партии Курдистана (РKK).

Как передает Report, об этом сообщает газета Hurriyet.

"План по ликвидации терроризма у его истоков, который успешно реализуется против PKK и DAESH, будет продолжаться. РKK хочет, чтобы Турция отказалась от этих базовых районов, что будет выгодно PKK. Не планируется отказ от наших временных базовых районов", - пишет издание.

ВВС Турции проводят воздушные операции на севере Ирака и Сирии после гибели девяти военнослужащих в результате атаки боевиков PKK.

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Версия на английском языке Media: Turkish military will not leave base regions in Iraq, Syria

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