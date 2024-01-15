СМИ: Турецкие военные не покинут базовые регионы на севере Ирака и Сирии

Турция не собирается покидать базовые регионы на севере Ирака и Сирии, где ведет борьбу с боевиками Рабочей партии Курдистана (РKK).

Турция не собирается покидать базовые регионы на севере Ирака и Сирии, где ведет борьбу с боевиками Рабочей партии Курдистана (РKK).

Как передает Report, об этом сообщает газета Hurriyet.

"План по ликвидации терроризма у его истоков, который успешно реализуется против PKK и DAESH, будет продолжаться. РKK хочет, чтобы Турция отказалась от этих базовых районов, что будет выгодно PKK. Не планируется отказ от наших временных базовых районов", - пишет издание.

ВВС Турции проводят воздушные операции на севере Ирака и Сирии после гибели девяти военнослужащих в результате атаки боевиков PKK.