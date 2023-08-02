Турецкие ВВС нанесли серию ударов по местам дислокации террористов РПК

Турецкие ВВС нанесли несколько авиаударов по местам дислокации террористов РКК.

Турецкие ВВС нанесли в среду несколько авиаударов по объектам Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Иракского Курдистана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил информационный портал Shafaq News.

По данным источников портала, удары были произведены по местам базирования террористов на севере провинции Дахук.

"Район подвергся четырем бомбардировкам", - приводит Shafaq News слова источника. О пострадавших или нанесенном материальном ущербе информации не приводится.

Напомним, что Турция начала очередную трансграничную операцию "Коготь-замок" на севере Ирака в апреле прошлого года.