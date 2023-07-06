СМИ: Турция заняла жесткую позицию перед встречей по членству Швеции в НАТО

Если Стокгольм не предпримет шагов по реализации договоренностей с Анкарой, то Турция не одобрит членство Швеции в НАТО.

Если Стокгольм не предпримет шагов по реализации договоренностей с Анкарой, то Турция не одобрит членство Швеции в НАТО.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал TGRT Haber.

"Сегодня состоится важнейшая встреча в Брюсселе перед саммитом лидеров НАТО. Министры иностранных дел и руководители разведывательных органов Турции, Швеции и Финляндии проведут встречу на высоком уровне... Швеция еще не сделала тех шагов, которых ожидает Турция. Хотя 1 июня в Швеции был принят закон о борьбе с терроризмом, Стокгольм не выдал по запросу Анкары террористов РKK и FETÖ. Турция ясно дала понять, что не одобрит членство Швеции в НАТО, если Швеция не предпримет этих шагов", - сообщил телеканал.

Турецкую сторону на встрече представят глава МИД Хакан Фидан, глава Национальной разведывательной организации Ибрагим Калын и советник президента Акиф Чагатай Кылыч.