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СМИ: Турция заняла жесткую позицию перед встречей по членству Швеции в НАТО

СМИ: Турция заняла жесткую позицию перед встречей по членству Швеции в НАТО Если Стокгольм не предпримет шагов по реализации договоренностей с Анкарой, то Турция не одобрит членство Швеции в НАТО.
В регионе
6 июля 2023 г. 12:14
СМИ: Турция заняла жесткую позицию перед встречей по членству Швеции в НАТО

Если Стокгольм не предпримет шагов по реализации договоренностей с Анкарой, то Турция не одобрит членство Швеции в НАТО.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал TGRT Haber.

"Сегодня состоится важнейшая встреча в Брюсселе перед саммитом лидеров НАТО. Министры иностранных дел и руководители разведывательных органов Турции, Швеции и Финляндии проведут встречу на высоком уровне... Швеция еще не сделала тех шагов, которых ожидает Турция. Хотя 1 июня в Швеции был принят закон о борьбе с терроризмом, Стокгольм не выдал по запросу Анкары террористов РKK и FETÖ. Турция ясно дала понять, что не одобрит членство Швеции в НАТО, если Швеция не предпримет этих шагов", - сообщил телеканал.

Турецкую сторону на встрече представят глава МИД Хакан Фидан, глава Национальной разведывательной организации Ибрагим Калын и советник президента Акиф Чагатай Кылыч.

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Версия на английском языке Media: Türkiye took tough stance ahead of meeting on Sweden’s NATO membership

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