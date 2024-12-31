СМИ: Анкара выступает за скорейшее завершение войны в Украине

Турция поддерживает активизацию переговорного процесса по Украине для урегулирования конфликта дипломатическим путем.

Турция поддерживает активизацию переговорного процесса по Украине для урегулирования конфликта дипломатическим путем.

Как передает Report , об этом заявил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре в преддверии переговоров главы МИД Турции Хакана Фидана с бельгийским коллегой Бернаром Кентеном.

По словам собеседника агентства, визит главы бельгийского внешнеполитического ведомства ожидается 2 января.

"В ходе предстоящих переговоров глава МИД Турции Хакан Фидан подчеркнет важность конструктивных и ориентированных на результат отношений Турции и ЕС, важность справедливого и устойчивого урегулирования конфликта в Украине дипломатическим путем, поддержку активизации переговорного процесса с целью его завершения, историческую возможность в Сирии для стабильности всего региона и Европы, усилия взаимодействия с новой сирийской администрацией", - сообщил источник.