СМИ: Турция разрешила США размещать на ее территории авиацию для ударов по ИГ

Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ Власти Турции разрешили Соединенным Штатам размещать на ее территории авиацию для нанесения ударов по позициям боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ), информирует Report со ссылкой на ТАСС.

Об этом сообщила электронная версия американской газеты The Wall Street Journal.

Источники издания в Пентагоне утверждают, что "после многомесячных переговоров Турция согласилась разрешить военным США наносить удары с воздуха по боевикам ИГ с базы ВВС США вблизи границы с Сирией". Речь идет как о пилотируемых самолетах, так и о беспилотниках.

Как утверждает издание, соответствующее соглашение было одобрено президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом США Бараком Обамой. В среду они провели телефонный разговор.