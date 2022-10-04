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СМИ: Турция просит РФ отложить часть платежей за газ до 2024 года

СМИ: Турция просит РФ отложить часть платежей за газ до 2024 года Турция попросила Россию отсрочить часть платежей Анкары за природный газ до 2024 года в попытке смягчить экономический ущерб от повышенных цен на энергоносители.
В регионе
4 октября 2022 г. 00:20
СМИ: Турция просит РФ отложить часть платежей за газ до 2024 года

Турция попросила Россию отсрочить часть платежей Анкары за природный газ до 2024 года в попытке смягчить экономический ущерб от повышенных цен на энергоносители.

Как передает Report, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

"Турецкий государственный импортер энергоносителей Boru Hatlari ile Petrol Tasima AS, или Botas, стремится отложить часть платежей до 2024 года", — заявил источник агентства.

Издание отмечает, что пока неизвестно, смогут ли привести переговоры к какому-нибудь соглашению. По данным агентства, сильная зависимость Турции от импорта энергоносителей усилила давление на ее валюту и бюджет.

Ранее министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез сообщил, что страна полностью заполнила подземные хранилища природным газом.

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Версия на азербайджанском языке KİV: Türkiyə Rusiyadan qaz ödənişlərinin bir hissəsini təxirə salmağı xahiş edib

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