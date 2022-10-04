СМИ: Турция просит РФ отложить часть платежей за газ до 2024 года

Турция попросила Россию отсрочить часть платежей Анкары за природный газ до 2024 года в попытке смягчить экономический ущерб от повышенных цен на энергоносители.
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"Турецкий государственный импортер энергоносителей Boru Hatlari ile Petrol Tasima AS, или Botas, стремится отложить часть платежей до 2024 года", — заявил источник агентства.
Издание отмечает, что пока неизвестно, смогут ли привести переговоры к какому-нибудь соглашению. По данным агентства, сильная зависимость Турции от импорта энергоносителей усилила давление на ее валюту и бюджет.
Ранее министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез сообщил, что страна полностью заполнила подземные хранилища природным газом.