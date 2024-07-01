СМИ: Турция потребовала от Ирана прекратить поставки оружия PKK

Турция потребовала от Ирана не поставлять вооружение запрещeнной в стране Рабочей партии Курдистана (PKK) и не вмешиваться в военную операцию Анкары против вооруженных курдских формирований.

Турция потребовала от Ирана не поставлять вооружение запрещeнной в стране Рабочей партии Курдистана (PKK) и не вмешиваться в военную операцию Анкары против вооруженных курдских формирований.

Как передает Report, об этом сообщила проправительственная газета Yeni Şafak со ссылкой на источники.

"На прошлой неделе в Сулеймании (Ирак) состоялась встреча между Турцией и Ираном. Во встрече приняли участие представители МИД Турции и сил безопасности. От Ирана потребовали прекратить поставки PKK и предложили сотрудничество в борьбе с террористической организацией", - пишет издание.

Сообщается, что были представлены фотофакты, а также документы подтверждающие, что Иран неоднократно перебрасывал террористов в приграничном регионе на территорию Турции. Турецкая сторона потребовала от Ирана отказаться от этих перебросок.

Иранская сторона заявила, что не осуществляли никаких поставок PKK, и что груз не имеет к ней отношения.