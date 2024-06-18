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СМИ: Турция помогла предотвратить в Москве второй теракт после "Крокуса"

СМИ: Турция помогла предотвратить в Москве второй теракт после "Крокуса" Спецслужбы Турции предупредили российских коллег и помогли предотвратить в Москве второй теракт после атаки на ТЦ "Крокус сити холл".
В регионе
18 июня 2024 г. 08:54
СМИ: Турция помогла предотвратить в Москве второй теракт после Крокуса

Спецслужбы Турции предупредили российских коллег и помогли предотвратить в Москве второй теракт после атаки на ТЦ "Крокус сити холл".

Как передает Report, об этом сообщила проправительственная газета Hürriyet.

"После первого нападения на концертный зал террористическая группировка запланировала второй теракт. Они собирались напасть на переполненный торговый центр. Турецкая разведка предотвратила этот второй крупный теракт, связавшись с Москвой", - пишет обозреватель газеты Ханде Фырат.

Теракт, по данным издания, готовили боевики группировки "Вилаят Хорасан", которая связана с террористической организацией "Исламское государство". Hurriyet отмечает, что турецкие спецслужбы длительное время отслеживали деятельность местной ячейки организации "Вилаят Хорасан", которая причастна к нападению на католическую церковь Святой Марии в Стамбуле в конце января. Спецслужбы вышли на ряд лиц, допросили их, после чего был установлен контакт с российской стороной.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə Rusiyaya "Krokus"dan sonra ikinci terror aktının qarşısını almağa kömək edib

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