СМИ: Турция планирует поэтапный обмен пленными между ХАМАС и Израилем

Ряд стран Запада обратились к Турции с просьбой содействовать обмену пленными в зоне палестино-израильского конфликта.

Ряд стран Запада обратились к Турции с просьбой содействовать обмену пленными в зоне палестино-израильского конфликта.

Как передает Report, об этом пишет газета Hürriyet со ссылкой на источники.

"Многие государства обратились к Анкаре с просьбой вступиться за их граждан. В этом контексте Турция связывалась с ХАМАС на различных уровнях и делала предупреждения, как и в случае с Израилем", - отмечает издание.

Сообщается, что Анкара планирует поэтапный обмен, который начнется с женщин.

"Но обмен пленными - дело непростое. Полученная информация свидетельствует о том, что ХАМАС выдвинул ряд условий. Анкара будет продолжать свои усилия. Однако мировое общественное мнение также должно оказать давление. По мнению Анкары, постепенный обмен пленными может быть осуществлен. На повестке дня стоит вопрос о постепенной реализации процесса, который начнется в первую очередь с женщин", - уточняет издание.