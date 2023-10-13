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СМИ: Турция планирует поэтапный обмен пленными между ХАМАС и Израилем

СМИ: Турция планирует поэтапный обмен пленными между ХАМАС и Израилем Ряд стран Запада обратились к Турции с просьбой содействовать обмену пленными в зоне палестино-израильского конфликта.
В регионе
13 октября 2023 г. 10:23
СМИ: Турция планирует поэтапный обмен пленными между ХАМАС и Израилем

Ряд стран Запада обратились к Турции с просьбой содействовать обмену пленными в зоне палестино-израильского конфликта.

Как передает Report, об этом пишет газета Hürriyet со ссылкой на источники.

"Многие государства обратились к Анкаре с просьбой вступиться за их граждан. В этом контексте Турция связывалась с ХАМАС на различных уровнях и делала предупреждения, как и в случае с Израилем", - отмечает издание.

Сообщается, что Анкара планирует поэтапный обмен, который начнется с женщин.

"Но обмен пленными - дело непростое. Полученная информация свидетельствует о том, что ХАМАС выдвинул ряд условий. Анкара будет продолжать свои усилия. Однако мировое общественное мнение также должно оказать давление. По мнению Анкары, постепенный обмен пленными может быть осуществлен. На повестке дня стоит вопрос о постепенной реализации процесса, который начнется в первую очередь с женщин", - уточняет издание.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə HƏMAS və İsrail arasında mərhələli əsir mübadiləsini planlaşdırır
Версия на английском языке Media: Türkiye eyes phased prisoner exchange between Hamas and Israel

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