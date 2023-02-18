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СМИ: Турция не планирует переносить выборы президента из-за землетрясений

СМИ: Турция не планирует переносить выборы президента из-за землетрясений Власти Турции не собираются переносить президентские выборы из-за землетрясений и выступают за их проведение 14 мая.
В регионе
18 февраля 2023 г. 21:16
СМИ: Турция не планирует переносить выборы президента из-за землетрясений

Власти Турции не собираются переносить президентские выборы из-за землетрясений и выступают за их проведение 14 мая.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Habertürk со ссылкой на источники в возглавляемой президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом Партии справедливости и развития и Партии национального единства (ПНЕ), которые формируют правящую коалицию "Народный альянс".

Телеканал отмечает, что данные намерения были подтверждены на прошедшей на этой неделе встрече Эрдогана с лидером ПНЕ Девлетом Бахчели.

Турецкая оппозиция настаивает, чтобы общенациональные президентские и парламентские выборы не переносились и прошли 14 мая. Ранее оппозиционные СМИ утверждали, что власти Турции могут перенести их из-за обрушившихся на страну разрушительных землетрясений. Согласно конституции, выборы в стране должны пройти не позднее 18 июня.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в 9 часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции и привели к масштабным разрушениям и бедствиям в 10 провинциях республики. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались и в соседних странах. В Турции погибшими числятся более 40,5 тыс. человек, пострадали свыше 108 тыс.

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Версия на азербайджанском языке KİV: Türkiyə hakimiyyəti zəlzələlərə görə prezident seçkilərini təxirə salmağı planlaşdırmır

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