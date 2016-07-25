СМИ: Турция может открыть границы с Арменией

Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ Турция может открыть границы с Арменией.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом в своей статье написал колумнист газеты Hürriyet Фатих Чекирге.

Согласно статье журналиста, основной целью визита министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу в Азербайджан 14-15 июля могло быть обсуждение данного вопроса: "Одним словом, глава МИД Турции хотел узнать мнение азербайджанской стороны в связи с возобновлением обсуждений с Арменией, определенным улучшением отношений между двумя странами, а может быть, и открытием границ. Однако попытка государственного переворота 15 июля отложила желание Турции на улучшение отношений с Арменией на задний план".