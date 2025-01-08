СМИ: Турция и Сирия планируют крупномасштабную военную операцию против PKK

ВС Турции и Сирии проведут крупномасштабную военную операцию против курдских боевиков Рабочей партии Курдистана (РKK).
Как передает Report, об этом пишет турецкая газета Hürriyet.
"Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил. Если РKK-YPG не сложит оружие, если она продолжит настаивать на другой администрации в Сирии и если западные страны выдвинут требования в этом направлении, то крупномасштабная военная операция вместе с сирийским государством будет неизбежна", - пишет издание.
Во вторник глава МИД Турции Хакан Фидан заявил о том, что Анкара выступила с ультиматумом курдским боевикам РKK в Сирии. В случае игнорирования призывов военная операция может стать актуальной.