СМИ: Турция и Сирия планируют крупномасштабную военную операцию против PKK

ВС Турции и Сирии проведут крупномасштабную военную операцию против курдских боевиков Рабочей партии Курдистана (РKK).

ВС Турции и Сирии проведут крупномасштабную военную операцию против курдских боевиков Рабочей партии Курдистана (РKK).

Как передает Report, об этом пишет турецкая газета Hürriyet.

"Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил. Если РKK-YPG не сложит оружие, если она продолжит настаивать на другой администрации в Сирии и если западные страны выдвинут требования в этом направлении, то крупномасштабная военная операция вместе с сирийским государством будет неизбежна", - пишет издание.

Во вторник глава МИД Турции Хакан Фидан заявил о том, что Анкара выступила с ультиматумом курдским боевикам РKK в Сирии. В случае игнорирования призывов военная операция может стать актуальной.