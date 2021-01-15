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СМИ: Турция и Греция возобновят переговоры по линии НАТО на следующей неделе

СМИ: Турция и Греция возобновят переговоры по линии НАТО на следующей неделе Турция и Греция достигли договоренности о возобновлении на будущей неделе переговоров в рамках НАТО о снижении риска инцидентов в Восточном Средиземноморье
В регионе
15 января 2021 г. 14:19
СМИ: Турция и Греция возобновят переговоры по линии НАТО на следующей неделе

Турция и Греция достигли договоренности о возобновлении на будущей неделе переговоров в рамках НАТО о снижении риска инцидентов в Восточном Средиземноморье․

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщил журналистам источник в военной сфере.

Соглашение достигнуто на фоне обострения отношений двух стран из-за споров о принадлежности континентального шельфа.

"Ожидается, что технические переговоры между военными делегациями Турции и Греции возобновятся на следующей неделе", - сказал источник.

Отмечается, что переговоры будут проходить в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

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