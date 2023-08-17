СМИ: Турция будет пропускать через проливы следующие из Украины суда с зерном

Турция готова гарантировать беспрепятственный проход через проливы Босфор и Дарданеллы для судов с зерном, следующих из портов Украины.

Турция готова гарантировать беспрепятственный проход через проливы Босфор и Дарданеллы для судов с зерном, следующих из портов Украины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал Haber Global.

"Насколько нам известно, ни одно судно не отправилось из Украины. Но если оно прибудет, то будет пропущено через проливы", - приводит телеканал слова источника в Министерстве национальной обороны Турции.

Между тем новостной портал Elips Haber со ссылкой на свои источники в Минобороны Турции утверждает, что "первое судно уже отправилось по новому коридору".

16 августа контейнеровоз Joseph Schulte под флагом Гонконга вышел из порта Одессы, где он находился до начала боевых действий РФ, и покинул территориальные воды Украины. По данным сервиса отслеживания движения судов Marine Traffic, судно направляется в турецкий порт Амбарлы.