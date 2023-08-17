О нас

СМИ: Турция будет пропускать через проливы следующие из Украины суда с зерном

СМИ: Турция будет пропускать через проливы следующие из Украины суда с зерном Турция готова гарантировать беспрепятственный проход через проливы Босфор и Дарданеллы для судов с зерном, следующих из портов Украины.
В регионе
17 августа 2023 г. 13:46
СМИ: Турция будет пропускать через проливы следующие из Украины суда с зерном

Турция готова гарантировать беспрепятственный проход через проливы Босфор и Дарданеллы для судов с зерном, следующих из портов Украины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал Haber Global.

"Насколько нам известно, ни одно судно не отправилось из Украины. Но если оно прибудет, то будет пропущено через проливы", - приводит телеканал слова источника в Министерстве национальной обороны Турции.

Между тем новостной портал Elips Haber со ссылкой на свои источники в Минобороны Турции утверждает, что "первое судно уже отправилось по новому коридору".

16 августа контейнеровоз Joseph Schulte под флагом Гонконга вышел из порта Одессы, где он находился до начала боевых действий РФ, и покинул территориальные воды Украины. По данным сервиса отслеживания движения судов Marine Traffic, судно направляется в турецкий порт Амбарлы.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Media: Türkiye to allow passage of ships with Ukrainian grain through straits

Самое важное

На восстановительные работы в Кяльбаджаре выделено 80 млн манатов
На восстановительные работы в Кяльбаджаре выделено 80 млн манатов
17 августа 2023 г. 14:09
Президент: Мы и впредь будем прилагать совместные усилия на пути развития отношений с Индонезией в русле дружбы
Президент: Мы и впредь будем прилагать совместные усилия на пути развития отношений с Индонезией в русле дружбы
17 августа 2023 г. 12:00
В Нью-Йорке задержан армянин, напавший на азербайджанцев перед штаб-квартирой ООН
ФотоВ Нью-Йорке задержан армянин, напавший на азербайджанцев перед штаб-квартирой ООН
17 августа 2023 г. 02:40
МО: Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении
МО: Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении
16 августа 2023 г. 20:12
Задержанный в Кяльбаджаре армянский диверсант участвовал в 44-дневной войне
Задержанный в Кяльбаджаре армянский диверсант участвовал в 44-дневной войне
16 августа 2023 г. 16:02
На строительство автомобильной дороги в Гахе выделено 4,9 млн манатов
На строительство автомобильной дороги в Гахе выделено 4,9 млн манатов
16 августа 2023 г. 15:01
Милли Меджлис обратился к парламентам зарубежных стран в связи с попытками манипулирования со стороны Армении
Милли Меджлис обратился к парламентам зарубежных стран в связи с попытками манипулирования со стороны Армении
15 августа 2023 г. 20:53
В миссии ЕС опровергли информацию Минобороны Армении
В миссии ЕС опровергли информацию Минобороны Армении
15 августа 2023 г. 16:51
В Шуше обнаружено очередное массовое захоронение
ФотоВ Шуше обнаружено очередное массовое захоронение
15 августа 2023 г. 15:24
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии фармацевтического завода Diamed в Баку
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял участие в открытии фармацевтического завода Diamed в Баку
15 августа 2023 г. 14:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi