СМИ: Трамп может принудить Киев к миру без гарантий безопасности

Избранный президент США Дональд Трамп может принудить Украину к заключению мирного соглашения без предоставления ей гарантий безопасности.

Избранный президент США Дональд Трамп может принудить Украину к заключению мирного соглашения без предоставления ей гарантий безопасности.

Как передает Report, об этом сообщает британская газета Financial Times (FT).

"Трамп навязывает Украине мирное соглашение без сопутствующих гарантий безопасности. Санкции против России смягчены", - говорится в публикации.

Согласно статье, урегулирование состоится в виде крупной сделки между США, Россией и Китаем. По условиям соглашения, Соединенные Штаты якобы уступят ряд сфер влияния.

В этот же день Berliner Zeitung сообщило, что переговоры по вопросу урегулирования конфликта в Украине должны проходить между Россией и США. Согласно данным издания, критические вопросы будут обсуждаться на двусторонней основе.

22 декабря Трамп рассказал, что ждет встречи с Путиным, чтобы начать переговоры по урегулированию украинского конфликта. Республиканец добавил, что, будь он на месте действующего президента США Джо Байдена, не допустил бы такого кризиса.