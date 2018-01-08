СМИ: Террорист Хаттаб умер от отравленного письма

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Международный террорист Хаттаб был ликвидирован в Чечне при помощи яда. Как передает Report, об этом "Росбалт" рассказал источник, имевший непосредственное отношение к тому событию.

Уничтожение боевика осложнялось тем, что тот постоянно менял местоположение и не доверял средствам связи. Он контактировал с внешним миром при помощи писем, которые передавались курьерами по цепочке.

После того, как спецслужбы объявили вознаграждение за информацию о Хаттабе, один из курьеров согласился сотрудничать. В марте 2002 года он сообщил о получении письма из Саудовской Аравии, и срочно прибывший из Москвы специалист-химик обработал послание сильнодействующим ядом. Письмо запечатали обратно и отправили по цепочке.

Позднее на допросе задержанный телохранитель Хаттаба рассказал, что тот получил письмо, распечатал и после прочтения бросил в костер. Яд начал действовать на третьи сутки — состояние террориста резко ухудшилось и он скончался 20 марта 2002 года.

Поначалу окружение Хаттаба не подозревало работу спецслужб, посчитав, что их лидер отравился грибами, пожаренными накануне. И лишь позднее, когда умерли еще пять человек, соприкасавшихся с конвертом, замысел был раскрыт.