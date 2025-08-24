О нас

СМИ: Тегеран готов снизить уровень обогащения урана, чтобы избежать санкций и атак

24 августа 2025 г. 15:28
Иран выразил готовность значительно сократить уровень обогащения урана с 60% до 20%, чтобы предотвратить повторное введение санкций ООН со стороны Великобритании и снизить риск новых военных ударов со стороны Израиля и США.

Как передает Report, об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источники в иранском руководстве.

Координирует эти усилия новый секретарь Высшего совета нацбезопасности Лариджани. Его задача - убедить духовное руководство Ирана пойти на уступки и снять международную напряжённость вокруг ядерной программы.

Между тем западные разведки указывают, что у Тегерана, по их данным, нет достаточных технических мощностей для немедленного возобновления обогащения, если только "Иран не раскроет ранее спрятанные запасы. Это ставит под сомнение реалистичность и прозрачность потенциальных уступок", - отмечается в статье.

