СМИ: Стратегическое партнерство США с Азербайджаном создаст новые возможности для Вашингтона

"Стратегическое партнерство США с Азербайджаном создаст новые возможности для Вашингтона по расширению своего влияния в Движении неприсоединения".

"Стратегическое партнерство США с Азербайджаном создаст новые возможности для Вашингтона по расширению своего влияния в Движении неприсоединения".

Как сообщает Report, об этом заявил профессор Киевского национального университета, политолог Тарас Кузио в статье, опубликованной в польском издании "New Eastern Europe".

Автор напомнил, что Азербайджан сотрудничает с Израилем уже много лет, то есть с конца 1990-х годов, в сферах экономики и безопасности: "Израиль является одним из основных покупателей азербайджанской нефти. При этом Азербайджан входит в число основных стран, поставляющих военную технику из Израиля, особенно беспилотники и системы ПВО".

По его словам, победа Азербайджана во Второй карабахской войне показала, что он является сильнейшей военной державой на Южном Кавказе.

Т.Кузио подчеркнул, что Азербайджан играет важную роль в сфере энергетики: "Транспортировка нефти и газа через Турцию в балканские страны и Италию играет стратегическую роль в снижении зависимости Европы от российского газа".