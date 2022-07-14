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СМИ: Стратегическое партнерство США с Азербайджаном создаст новые возможности для Вашингтона

СМИ: Стратегическое партнерство США с Азербайджаном создаст новые возможности для Вашингтона "Стратегическое партнерство США с Азербайджаном создаст новые возможности для Вашингтона по расширению своего влияния в Движении неприсоединения".
В регионе
14 июля 2022 г. 04:11
СМИ: Стратегическое партнерство США с Азербайджаном создаст новые возможности для Вашингтона

"Стратегическое партнерство США с Азербайджаном создаст новые возможности для Вашингтона по расширению своего влияния в Движении неприсоединения".

Как сообщает Report, об этом заявил профессор Киевского национального университета, политолог Тарас Кузио в статье, опубликованной в польском издании "New Eastern Europe".

Автор напомнил, что Азербайджан сотрудничает с Израилем уже много лет, то есть с конца 1990-х годов, в сферах экономики и безопасности: "Израиль является одним из основных покупателей азербайджанской нефти. При этом Азербайджан входит в число основных стран, поставляющих военную технику из Израиля, особенно беспилотники и системы ПВО".

По его словам, победа Азербайджана во Второй карабахской войне показала, что он является сильнейшей военной державой на Южном Кавказе.

Т.Кузио подчеркнул, что Азербайджан играет важную роль в сфере энергетики: "Транспортировка нефти и газа через Турцию в балканские страны и Италию играет стратегическую роль в снижении зависимости Европы от российского газа".

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Версия на азербайджанском языке KİV: “ABŞ-ın Azərbaycanla yeni strateji tərəfdaşlığı Vaşinqtona yeni imkanlar yaradacaq”

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