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СМИ: Страхи Пашиняна относительно собственной безопасности стремительно растут

СМИ: Страхи Пашиняна относительно собственной безопасности стремительно растут Страхи премьер-министра Армении Никола Пашиняна относительно собственной безопасности растут катастрофическими темпами.
В регионе
20 апреля 2023 г. 12:49
СМИ: Страхи Пашиняна относительно собственной безопасности стремительно растут

Страхи премьер-министра Армении Никола Пашиняна относительно собственной безопасности растут катастрофическими темпами.

Как передает Report, об этом пишет газета "Грапарак".

Отмечается, что после 44-дневной войны при его приходе в парламент принимались беспрецедентные меры безопасности.

"Даже аккредитованных журналистов тщательно проверяли на пропускном пункте. Однако во время последнего визита Пашиняна охрана решила под предлогом безопасности премьер-министра ограничить также деятельность представителей СМИ. Накануне журналистам не позволили использовать Zoom во время видеосъемки Пашиняна", - отмечает издание.

Кроме того, работающих в зале заседания операторов предупредили, чтобы премьер-министра не снимали с близкого расстояния. Вчера также стало известно, что из-за визита Пашиняна группе родителей погибших в 44-дневной войне военнослужащих не разрешили войти в парламент для участия в обсуждении, организованном председателем постоянной комиссии по защите прав человека и общественным вопросам Тагуи Товмасян.

"И встреча была отложена из-за внеочередного заседания, хотя в эти дни в парламенте принимали школьников", - сказано в статье.

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Версия на английском языке Armenian media: Pashinyan's personal security fears growing rapidly
Версия на азербайджанском языке Ermənistan KİV: “Paşinyanın şəxsi təhlükəsizliklə bağlı qorxuları sürətlə artır”

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