СМИ: Столкновения и беспорядки после выборов в Грузии почти неизбежны

Столкновения и беспорядки в Грузии после парламентских выборов "почти неизбежны", поскольку как правительство, так и оппозиция рассчитывают на победу.

Столкновения и беспорядки в Грузии после парламентских выборов "почти неизбежны", поскольку как правительство, так и оппозиция рассчитывают на победу.

Как передает Report, об этом пишет британское издание The Financial Times.

"И правительство, и оппозиционный альянс заявляют, что находятся на пути к победе, что делает столкновение из-за результата почти неизбежным", - говорится в сообщении издания.

До этого президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что если правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" победит на предстоящих парламентских выборах, то ее могут посадить в тюрьму.

В правящей партии намерены добиться отставки Зурабишвили через импичмент. На днях стало известно о том, что депутаты от парламентского большинства собрали 81 подпись под новым иском в Конституционный суд Грузии о нарушении президентом 52-й статьи Конституции страны, согласно которой глава государства осуществляет представительские полномочия за рубежом с разрешения правительства.

Отметим, что выборы в Грузии пройдут 26 октября. Основные оппозиционные партии подписали предложенную президентом хартию. Документ предполагает, что они создадут техническое правительство, если вместе получат больше голосов, чем "Грузинская мечта".