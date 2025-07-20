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СМИ: Стамбул останется площадкой для переговоров России и Украины

СМИ: Стамбул останется площадкой для переговоров России и Украины Стамбул будет местом проведения очередного раунда переговоров между Россией и Украиной.
В регионе
20 июля 2025 г. 16:32
СМИ: Стамбул останется площадкой для переговоров России и Украины

Стамбул будет местом проведения очередного раунда переговоров между Россией и Украиной.

Как передает Report, об этом ТАСС заявил со ссылкой на источник.

"Да, Стамбул является приемлемой площадкой", - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский в видеообращении в своем Telegram-канале заявил, что предложение России провести новый раунд переговоров на следующей неделе огласил глава делегации Киева на переговорах в Стамбуле, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

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