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СМИ: США являются причиной затягивания конфликта в Украине

СМИ: США являются причиной затягивания конфликта в Украине США являются причиной затягивания конфликта в Украине.
В регионе
5 февраля 2023 г. 17:39
СМИ: США являются причиной затягивания конфликта в Украине

США являются причиной затягивания конфликта в Украине.

Как передает Report, об этом сообщил турецкому изданию Aydınlık источник в правительственных структурах.

По его словам, Вашингтон "предотвратил" мир, когда он был близок.

Источник отметил, что американская сторона пытается держать ситуацию в напряжении и является причиной затягивания конфликта Российской Федерации и Украины.

В статье также подчеркивается, что США используют НАТО в своих стратегических интересах, а именно, для сохранения однополярного миропорядка.

"Расширение НАТО служит усилению мировой гегемонии Соединенных Штатов. Это угроза глобальному миру. Выход Турции из НАТО станет началом распада альянса. Многие европейские страны из-за давления и страха перед США выйдут из НАТО. Народы Европы готовы к этому", - говорится в статье.

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Версия на азербайджанском языке KİV: “Vaşinqton Ukraynada sülh yaxın ikən onun qarşısını alıb”

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