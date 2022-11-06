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СМИ: США просят Украину показать России свою открытость для переговоров

СМИ: США просят Украину показать России свою открытость для переговоров Администрация президента США Джо Байдена в частном порядке призывает украинского президента Владимира Зеленского продемонстрировать открытость к переговорам с Россией.
В регионе
6 ноября 2022 г. 04:13
СМИ: США просят Украину показать России свою открытость для переговоров

Администрация президента США Джо Байдена в частном порядке призывает украинского президента Владимира Зеленского продемонстрировать открытость к переговорам с Россией.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на свои источники.

По их словам, эти требования не направлены на то, чтобы подтолкнуть Украину сесть за стол переговоров, а на то, чтобы "сохранить моральное достоинство в глазах своих международных сторонников". По словам издания, "скорее всего, это продуманная попытка обеспечить правительству в Киеве поддержку со стороны других стран".

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Версия на азербайджанском языке KİV: "Vaşinqton Zelenskini Rusiya ilə danışıqlardan ictimai imtinadan çəkinməyə çağırır"

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