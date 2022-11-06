СМИ: США просят Украину показать России свою открытость для переговоров

Администрация президента США Джо Байдена в частном порядке призывает украинского президента Владимира Зеленского продемонстрировать открытость к переговорам с Россией.
Как передает Report, об этом сообщила газета
По их словам, эти требования не направлены на то, чтобы подтолкнуть Украину сесть за стол переговоров, а на то, чтобы "сохранить моральное достоинство в глазах своих международных сторонников". По словам издания, "скорее всего, это продуманная попытка обеспечить правительству в Киеве поддержку со стороны других стран".