США прекратили совместную с Турцией программу по полетам БПЛА

Власти США приняли решение приостановить на неопределенное время совместную с Турцией секретную программу по совершению американскими беспилотниками разведывательных полетов, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Согласно данным источников агентства Reuters в американской администрации, ранее разведывательные полеты совершались невооруженными американскими беспилотниками с военной базы Инджирлик, используемой военно-воздушными силами Турции и США. Со стороны Министерства национальной обороны Турции и Пентагона не удалось получить официального подтверждения о приостановке программы.

Отмечается, что США приняли такое решение после того, как в октябре 2019 года Анкара начала в Сирии (к востоку от реки Евфрат) трансграничную операцию "Источник мира", целью которой является очистка территории от террористических элементов и вооруженных формирований "Сил народной самообороны" (СНС) сирийских курдов, которые признаны Турцией угрозой национальной безопасности.