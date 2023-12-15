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СМИ: США потеряют Турцию в качестве союзника из-за учений с боевиками РКК

СМИ: США потеряют Турцию в качестве союзника из-за учений с боевиками РКК США, которые провели в Сирии совместные учения с боевиками запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РКК), теряют Анкару в качестве союзника.
В регионе
15 декабря 2023 г. 11:07
СМИ: США потеряют Турцию в качестве союзника из-за учений с боевиками РКК

США, которые провели в Сирии совместные учения с боевиками запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РКК), теряют Анкару в качестве союзника.

Как передает Report, об этом пишет турецкая газета Milliyet.

"США потеряли Турцию. Для общественного мнения США уже давно стали нашим главным врагом. На улицах понимают, что в планы Вашингтона в отношении региона входит разделение Турции. В прошлом НАТО было гарантией для Турции, сегодня Турция - страна, которая является гарантией для НАТО", - пишет издание.

Издание отмечает, что источники в Министерстве нацобороны отреагировали вчера на совместные учения РКК и Соединенных Штатов.

"Чтобы заручиться поддержкой и доверием турецкого народа, США должны сначала вести себя как настоящий союзник. И способ сделать это - перестать заниматься "умственной гимнастикой" на карте Турции и прекратить сотрудничество с террористическими организациями… Посол США (в Анкаре) должен также учитывать возможность того, что Турция в один прекрасный день может перестать вести себя как союзник", - говорится в статье.

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Версия на английском языке Media: US to lose Türkiye as an ally due to exercises with PKK

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