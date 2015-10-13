СМИ: США отправили оружие террористической РПК

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ США отправили PYD (Партия демократического единства), являющейся крылом РПК в Сирии, 27 контейнеров боеприпасов.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, информацию об этом распространил сайт террористов Politik kedi.

По информации, официальная Анкара ждет от Вашингтона разъяснения по данному вопросу. Рассматривается вопрос о том, что это оружие отправлено на базу Инджирлик на территории Турции.

В информации говорится, что США направили поисково-спасательный вертолет на военную базу в Диярбекире.

Кроме того, пресс-секретарь Госдепартамента Джон Кирби заявил, что США не признает PYD и YPG (Силы защиты народа) в качестве террористических организаций: "Они ведут борьбу против ИГИЛ. С другой стороны, они объединились в блок под названием "Демократические силы Сирии", к которым относятся формирующие Сирийскую арабскую коалицию группировки Джейш аль-Сувар, Буркан аль-Фират, Эль Санадид, Бригада Эль Джазира и Сирийский военный совет".