СМИ: США отказываются от программы Пентагона по подготовке сирийской оппозиции

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ США решили прекратить программу Пентагона по подготовке и оснащению сирийской оппозиции стоимостью 500 млн. долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет газета The New York Times.

Как отметила газета, отказ от осуществлявшейся Пентагоном программы - "это признание того, что подвергавшаяся критике программа не привела к созданию хоть каких-то сухопутных частей, способных вести борьбу с боевиками "Исламского государства" в Сирии".

По данным газеты, представители Пентагона официально объявят о завершении программы сегодня.

Ссылаясь на высокопоставленного представителя американского военного ведомства, газета отмечает, что по завершении программы "более не будет осуществляться набор так называемых умеренных сирийских мятежников для прохождения подготовки в Иордании, Катаре, Саудовской Аравии или Объединенных Арабских Эмиратах".

Вместо этого, как сообщается, будет создан гораздо меньший по масштабам учебный центр в Турции, где небольшие по численности группы, в состав которых войдут лидеры оппозиционных правительству Сирии групп, будут проходить обучение, в частности, тому, как вызывать поддержку авиации.