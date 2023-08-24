СМИ: США объявили войну союзнику по НАТО

США находятся в состоянии негласной и необъявленной войны против Турции.
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Возмущение автора вызвали очередные учения американских военных с боевиками РКК.
"Они показывают, что являются союзниками РКК, а не Турции!" – считает он. По словам журналиста, командующий американским спецназом Джефф Деннис недавно принял участие "выпускной" церемонии террористов, которых "он обучал на севере Сирии".
"Турция находится в состоянии "тайной", негласной, необъявленной войны с США, которые фактически являются ее стратегическим противником! В этих условиях никакой "новой эры с США" быть не может", - утверждает Коркмаз.
Кроме того, он упрекнул США за отправку эсминца USS Ramage к берегам Кипра после столкновений миротворцев ООН и турок-киприотов в буферной зоне острова. Также его негодование вызвало заявление американского Госдепа о том, что в 2024 году США не будут применять эмбарго на поставки оружия Кипру.