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СМИ: США объявили войну союзнику по НАТО

СМИ: США объявили войну союзнику по НАТО США находятся в состоянии негласной и необъявленной войны против Турции.
В регионе
24 августа 2023 г. 06:29
СМИ: США объявили войну союзнику по НАТО

США находятся в состоянии негласной и необъявленной войны против Турции.

Как передает Report, об этом пишет обозреватель газеты Yeni Safak Тамер Коркмаз.

Возмущение автора вызвали очередные учения американских военных с боевиками РКК.

"Они показывают, что являются союзниками РКК, а не Турции!" – считает он. По словам журналиста, командующий американским спецназом Джефф Деннис недавно принял участие "выпускной" церемонии террористов, которых "он обучал на севере Сирии".

"Турция находится в состоянии "тайной", негласной, необъявленной войны с США, которые фактически являются ее стратегическим противником! В этих условиях никакой "новой эры с США" быть не может", - утверждает Коркмаз.

Кроме того, он упрекнул США за отправку эсминца USS Ramage к берегам Кипра после столкновений миротворцев ООН и турок-киприотов в буферной зоне острова. Также его негодование вызвало заявление американского Госдепа о том, что в 2024 году США не будут применять эмбарго на поставки оружия Кипру.

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Версия на азербайджанском языке KİV: ABŞ NATO müttəfiqinə qarşı müharibə elan edib

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