СМИ: США не могут разместить атомные подлодки в Черном море без разрешения Турции

США в соответствии с конвенцией Монтрё должны запросить разрешение у Турции в случае размещения атомных подводных лодок в Черном море.

США в соответствии с конвенцией Монтрё должны запросить разрешение у Турции в случае размещения атомных подводных лодок в Черном море.

Как передает Report, об этом пишет турецкая проправительственная газета Türkiye со ссылкой на экспертов по международному праву.

Президент США Дональд Трамп 1 августа заявил, что отдал приказ направить две атомные подводные лодки в "соответствующие регионы" после "крайне провокационных" высказываний зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева. Позже он уточнил, что атомные подлодки, которые он направил в "соответствующие регионы", теперь ближе к России.

"Если США хотят разместить ядерные подводные лодки в Черном море... они должны запросить разрешение у Турции в соответствии с конвенцией о проливах Монтрё", - пишет издание.

Как отметил эксперт по международному праву Хаккы Хакан Эркинер, данная конвенция обеспечивает режим безопасности, ограничивающий вход военных кораблей в Черное море и продолжительность их пребывания в регионе. Также она не санкционирует постоянное присутствие атомных подводных лодок в Черном море.

"Я абсолютно не думаю, что Турция даст такое разрешение", - сказал Эркинер.

Напомним, что Турция с начала полномасштабного вторжения России в Украину воспользовалась полномочиями, данными ей конвенцией Монтрё, и запретила проход военных кораблей через свои проливы.