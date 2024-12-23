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СМИ: США направили в Сирию военное оборудование и боеприпасы для боевиков PKK

СМИ: США направили в Сирию военное оборудование и боеприпасы для боевиков PKK Соединенные Штаты направили военное оборудование и боеприпасы в Сирию для боевиков запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (PKK).
В регионе
23 декабря 2024 г. 11:38
СМИ: США направили в Сирию военное оборудование и боеприпасы для боевиков PKK

Соединенные Штаты направили военное оборудование и боеприпасы в Сирию для боевиков запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (PKK).

Как передает Report, об этом пишет турецкая газета Star.

"США направили новое военное оборудование террористической организации PKK/YPG, которая загнана в угол в Сирии", - говорится в публикации.

Уточняется, что 22 декабря в Хасаке приземлились два американских военных грузовых самолета.

"Военное оборудование и припасы были доставлены террористам, засевшим в районе Дейр-эз-Зора, конвоем из 60 бронемашин и грузовиков", - отмечает газета.

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Версия на азербайджанском языке KİV: ABŞ PKK üçün Suriyaya hərbi avadanlıq və sursat göndərib

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