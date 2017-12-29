СМИ: США и Израиль заключили тайный меморандум против Ирана

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Израиль и США в ходе секретной встречи в Белом доме разработали совместную стратегическую программу по сдерживанию Ирана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Десятый телеканал Израиля, передает Report.

По словам источника в американском правительстве, по итогам двухдневных переговоров США и Израиль подписали "Меморандум о взаимопонимании по иранскому вопросу". Документ предусматривает создание четырех рабочих групп, которые сосредоточатся на ряде ключевых вопросов, связанных с иранской ядерной и баллистической программами, а также с поставками вооружения в регион.

По данным телеканала, первая рабочая группа займется "тайной и дипломатической работой по отмене иранской ядерной программы". Целью второй группы станет "ограничение присутствия Ирана в регионе, в частности, в Сирии и Ливане". В задачи третьей группы включили "сдерживание баллистической программы Ирана" и "ограничение попыток поставить иранские ракеты Хезболле". Наконец, четвертая группа будет работать с "усилением эскалации в регионе, к которой может быть причастен Иран".