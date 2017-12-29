 Наверх
    Закрыть фоторежим

    СМИ: США и Израиль заключили тайный меморандум против Ирана

    Документ предусматривает создание четырех рабочих групп по иранской ядерной программе

    Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Израиль и США в ходе секретной встречи в Белом доме разработали совместную стратегическую программу по сдерживанию Ирана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Десятый телеканал Израиля, передает Report.

    По словам источника в американском правительстве, по итогам двухдневных переговоров США и Израиль подписали "Меморандум о взаимопонимании по иранскому вопросу". Документ предусматривает создание четырех рабочих групп, которые сосредоточатся на ряде ключевых вопросов, связанных с иранской ядерной и баллистической программами, а также с поставками вооружения в регион.

    По данным телеканала, первая рабочая группа займется "тайной и дипломатической работой по отмене иранской ядерной программы". Целью второй группы станет "ограничение присутствия Ирана в регионе, в частности, в Сирии и Ливане". В задачи третьей группы включили "сдерживание баллистической программы Ирана" и "ограничение попыток поставить иранские ракеты Хезболле". Наконец, четвертая группа будет работать с "усилением эскалации в регионе, к которой может быть причастен Иран".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi