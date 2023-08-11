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СМИ: США и Иран достигли соглашения об обмене заключенными

СМИ: США и Иран достигли соглашения об обмене заключенными США и Иран договорились о возвращении на родину пяти американских граждан в обмен на освобождение нескольких иранских заключенных и разморозку активов исламской республики на сумму 6 млрд долларов.
В регионе
11 августа 2023 г. 01:39
СМИ: США и Иран достигли соглашения об обмене заключенными

США и Иран договорились о возвращении на родину пяти американских граждан в обмен на освобождение нескольких иранских заключенных и разморозку активов исламской республики на сумму 6 млрд долларов.

Как передает Report, об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

По их данным, в качестве первого шага, предусмотренного сделкой, власти Ирана перевели в четверг из тюрьмы под домашний арест в один из отелей Тегерана четырех граждан США. Еще одна американка была переведена под домашний арест до этого.

Как отмечает газета, согласно условиям сделки, по возвращении американцев на родину, что может занять несколько недель, власти США освободят нескольких иранцев, отбывающих заключение за нарушение санкционного режима. Кроме того, Вашингтон разморозит порядка 6 млрд долларов, полученных Тегераном от продажи нефти. Ожидается, что эти средства будут направлены на покрытие гуманитарных расходов.

Белый дом подтвердил получение Ираном 6 млрд долларов в рамках сделки по обмену заключенными.

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Версия на азербайджанском языке KİV: ABŞ və İran məhbus mübadiləsi ilə bağlı razılığa gəlib

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