СМИ: США давят на Ереван для скорейшего подписания мирного договора с Баку

США оказывает на Армению давление с тем, чтобы Ереван до конца мая одобрил с Баку предварительный вариант мирного договора.

США оказывает на Армению давление с тем, чтобы Ереван до конца мая одобрил с Баку предварительный вариант мирного договора.

Как передает Report, об этом пишет издание "Грапарак".

Отмечается, что недавний визит в Ереван и Баку зампомощника госсекретаря США Эрики Олсон был связан именно с этим вопросом.



Напомним, что она побывала в Ереване 18 апреля, а 19 апреля - в Баку. В ходе визита в Баку она заявила о том, что США готовы поддержать переговоры между Азербайджаном и Арменией. Она отметила важность установления мира и стабильности в регионе, для чего необходимо подписание мирного соглашения.