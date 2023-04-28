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СМИ: США давят на Ереван для скорейшего подписания мирного договора с Баку

СМИ: США давят на Ереван для скорейшего подписания мирного договора с Баку США оказывает на Армению давление с тем, чтобы Ереван до конца мая одобрил с Баку предварительный вариант мирного договора.
В регионе
28 апреля 2023 г. 12:04
СМИ: США давят на Ереван для скорейшего подписания мирного договора с Баку

США оказывает на Армению давление с тем, чтобы Ереван до конца мая одобрил с Баку предварительный вариант мирного договора.

Как передает Report, об этом пишет издание "Грапарак".

Отмечается, что недавний визит в Ереван и Баку зампомощника госсекретаря США Эрики Олсон был связан именно с этим вопросом.

Напомним, что она побывала в Ереване 18 апреля, а 19 апреля - в Баку. В ходе визита в Баку она заявила о том, что США готовы поддержать переговоры между Азербайджаном и Арменией. Она отметила важность установления мира и стабильности в регионе, для чего необходимо подписание мирного соглашения.

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Версия на азербайджанском языке KİV: “ABŞ Bakı ilə tezliklə sülh müqaviləsi imzalaması üçün İrəvana təzyiq edir”

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