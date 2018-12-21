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    Советник председателя правительства Дагестана найден мертвым

    Андрей Афонин найден мертвым сегодня в номере гостиницы Приморская в Махачкале

    Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Следователи устанавливают причину гибели Андрея Афонина - советника председателя правительства Дагестана Артема Здунова, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

    "Афонин найден мертвым сегодня в номере гостиницы "Приморская" в Махачкале. Вскрытие пока не производили. Допрашиваются персонал гостиницы и охрана. Выясняют все обстоятельства случившегося", - сообщил источник.

    В свою очередь "Аргументы и факты" сообщают, что советник умер от сердечного приступа.

    Отметим, что А.Афонин — выходец из Татарстана, до назначения советником премьер-министра Дагестана он работал генеральным директором НО "Фонд поддержки предпринимательства РТ".

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