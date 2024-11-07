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СМИ: Сотрудник МИД Армении занимался "визовым бизнесом"

СМИ: Сотрудник МИД Армении занимался "визовым бизнесом" Сотрудник МИД Армении оказался в центре скандала, связанного с мошенничеством при оформлении американских виз.
В регионе
7 ноября 2024 г. 10:51
СМИ: Сотрудник МИД Армении занимался визовым бизнесом

Сотрудник МИД Армении оказался в центре скандала, связанного с мошенничеством при оформлении американских виз.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ․

Историю рассказали две женщины, которые планировали поехать вместе с семьями (всего восемь человек) в США, а для помощи в оформлении виз обратились в турагентство "Ава Тревл". Директор компании Нуне Софьян заверила, что сможет решить вопрос. Она предложила "устроить" несколько членов семьи на фиктивную работу в МИД Армении и затем подать заявление в посольство США, что якобы упростит получение виз.

Стоимость услуги составляла 7 тыс. долларов за каждого. Женщины продали свои квартиры и передали Софьян 10 тыс. долларов. Позже от них потребовали еще 7 тыс. долларов, которые, как заявили в агентстве, предназначались водителю МИД Ерджанику Умрмшатяну якобы за организацию поездки в посольство.

Умршатян отвез заявителей в посольство на служебной машине, но визы они так и не получили.

Когда стало понятно, что их обманули, женщины потребовали вернуть деньги и обратились к замминистра Ваану Костаняну, которого, по их словам, видели в компании Умршатяна. Замминистра заявил, что Умршатян был уволен до его назначения, и что он направил заявление в прокуратуру, как только узнал о ситуации.

В МИД подтвердили, что Умршатян работал с марта 2022 года по конец октября 2024 года. По словам пострадавших, сразу после увольнения (28 октября) он исчез и, вероятно, покинул страну.

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Версия на английском языке Visa scandal rocks Armenian Foreign Ministry

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