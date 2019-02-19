СМИ сообщили о тяжёлом ранении лидера "Ан-Нусры" в Сирии

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Лидер «Хайат Тахрир аш-Шам» (новое название террористической группировки «Джабхат ан-Нусра») Абу Мухаммад аль-Джулани (Мухаммад Хусейн аш-Шараа) получил осколочное ранение головы.

Как передает Report, об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на турецкий медицинский источник.

По информации, в понедельник, 18 февраля, он получил тяжёлые ранения головы при взрыве в сирийском городе Идлиб и был доставлен больницу города Антакья провинции Хатай на юге Турции неподалеку от сирийской границы.

«Доставленный в больницу человек получил осколочное ранение в голову, которое привело к сотрясению мозга, он перенёс операцию на голове», — сказал источник.

По его словам, этим человеком является террорист Абу Мухаммадом аль-Джулани. В настоящее время его поместили в отделение интенсивной терапии.

«Его состояние тяжёлое, он в коме», — добавил источник.

Ранее сообщалось, что в Идлибе произошли два взрыва, в результате которых погибли девять человек, ещё 37 пострадали.