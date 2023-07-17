О нас

СМИ сообщили о падении турецкого беспилотника на севере Ирака

СМИ сообщили о падении турецкого беспилотника на севере Ирака Турецкий беспилотник потерпел крушение в провинции Сулеймания на севере Ирака.
В регионе
17 июля 2023 г. 17:01
СМИ сообщили о падении турецкого беспилотника на севере Ирака

Турецкий беспилотник потерпел крушение в провинции Сулеймания на севере Ирака.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил портал Shafaq News со ссылкой на местные источники.

По их данным, инцидент произошел в районе Пшдар, который граничит с Ираном. Причины крушения БПЛА выясняются. Источники не исключают как техническую неисправность, так и то, что аппарат могли сбить с земли.

Телеканал Rudaw опубликовал видеофрагмент, на котором запечатлен момент взрыва беспилотника, который произошел через некоторое время после падения, когда его окружили местные жители. О пострадавших не сообщается.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

В Краснодарском крае в море упал штурмовик Су-25
В Краснодарском крае в море упал штурмовик Су-25
17 июля 2023 г. 16:40
Канада запустит программу для постоянного проживания для украинских беженцев
Канада запустит программу для постоянного проживания для украинских беженцев
17 июля 2023 г. 16:25
Роспотребнадзор усилил контроль на рейсах из Египта из-за неизвестного заболевания
Роспотребнадзор усилил контроль на рейсах из Египта из-за неизвестного заболевания
17 июля 2023 г. 16:00
Эрдоган: Кризисы в исламском мире требуют тесных консультаций со странами Персидского залива
Эрдоган: Кризисы в исламском мире требуют тесных консультаций со странами Персидского залива
17 июля 2023 г. 15:46
Россия отзывает гарантии безопасности судоходства в Черном море
Россия отзывает гарантии безопасности судоходства в Черном море
17 июля 2023 г. 15:43
Эрдоган по телефону обсудит с Путиным зерновую сделку
Эрдоган по телефону обсудит с Путиным "зерновую сделку"
17 июля 2023 г. 15:10
Посол Польши вызван в МИД Грузии в связи со скандалом вокруг Саакашвили
Посол Польши вызван в МИД Грузии в связи со скандалом вокруг Саакашвили
17 июля 2023 г. 14:20
Посольство России в Минске сообщило о передаче Украине ноты по зерновой сделке
Посольство России в Минске сообщило о передаче Украине ноты по "зерновой сделке"
17 июля 2023 г. 14:07
ООН в Стамбуле получила уведомление о приостановке участия РФ в зерновой сделке
ООН в Стамбуле получила уведомление о приостановке участия РФ в "зерновой сделке"
17 июля 2023 г. 13:47
Песков: Путин вечером проведет совещание по ситуации с Крымским мостом
Песков: Путин вечером проведет совещание по ситуации с Крымским мостом
17 июля 2023 г. 13:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi