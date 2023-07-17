СМИ сообщили о падении турецкого беспилотника на севере Ирака

Турецкий беспилотник потерпел крушение в провинции Сулеймания на севере Ирака.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил портал Shafaq News со ссылкой на местные источники.
По их данным, инцидент произошел в районе Пшдар, который граничит с Ираном. Причины крушения БПЛА выясняются. Источники не исключают как техническую неисправность, так и то, что аппарат могли сбить с земли.
Телеканал Rudaw опубликовал видеофрагмент, на котором запечатлен момент взрыва беспилотника, который произошел через некоторое время после падения, когда его окружили местные жители. О пострадавших не сообщается.