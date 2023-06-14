СМИ: Служба безопасности Пашиняна перед его встречами забирает у депутатов телефоны

Служба безопасности премьер-министра Армении Никола Пашиняна перед встречами забирает телефоны у депутатов от правящей фракции "Гражданского договора".
Как передает Report, об этом пишет газета "Жоговурд".
Согласно данным издания, каждый раз, когда депутаты от правящей фракции встречаются с премьером, проводят заседания, сотрудники службы его безопасности требуют сдать телефоны и смарт-часы.
По всей вероятности, как говорится в публикации, Пашинян не доверяет даже членам своей команды.
Интересно, что информацию в беседе с газетой подтвердил один из депутатов – Овик Агазарян.
"Да, перед заседаниями телефоны забирают, смарт-часы тоже", – сказал Агазарян.
По его словам, это делается для того, чтобы депутаты "не отвлекались" и не входили в TikTok․
В свою очередь газета "Грапарак" сообщает, что 10 июня Пашинян и руководство "ГД" приняли участие в свадьбе сына советника министра обороны Сурена Папикяна - Аршака Ордуханяна.
До прибытия премьера сотрудники Службы безопасности проверили примерно 900 гостей с помощью металлоискателей.
Свадьба прошла в ресторане бывшего депутата РПА Рубена Айрапетяна "Арсанакар". Ордуханян является также главой офиса "ГД" в Арабкире. Отец невесты – глава финансового управления мэрии Еревана Вилен Аревшатян, который был близок с бывшим градоначальником Тароном Маркаряном.