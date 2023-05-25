СМИ: Следствие по делу Ашота Пашиняна изъяло все записи с камер в Апелляционном суде

Следствие изъяло все записи с камер видеонаблюдения, установленных в Апелляционном суде в связи с инцидентом с участием Ашота Пашиняна - сына премьер-министра Армении.

Следствие изъяло все записи с камер видеонаблюдения, установленных в Апелляционном суде в связи с инцидентом с участием Ашота Пашиняна - сына премьер-министра Армении.

Как передает Report, об этом пишет издание "Жоговурд" со ссылкой на свои источники.

По данным газеты, арестованная по обвинению в похищении Пашиняна-младшего мать погибшего военного Гаяне Акопян из-за давления властей отказалась от борьбы и адвокатской помощи. Якобы по той же причине прекратили свой пикет участники общественной инициативы "Зов сыновей".

Однако защитник Акопян Овсеп Саркисян отметил, что о давлении нет и речи, а новая команда защитников в скором времени даст соответствующие комментарии относительно хода расследования.

Напомним, 17 мая, после того, как на основании заявления Ашота Пашиняна Следком возбудил уголовное дело по статье "похищение человека", мать погибшего военнослужащего Жоры Мартиросяна - Гаяне Акопян - была задержана по обвинению в организации похищения сына армянского премьера Ашота Пашиняна.

Согласно следствию, члены организации "Зов сыновей" заставили Пашиняна-младшего сесть в их машину, но тот успел выпрыгнуть, и его сбил другой автомобиль. В самой организации "Зов сыновей" обвинение в похищении опровергли. По их версии, Пашинян-младший по своей воле сел в машину матери погибшего солдата и согласился поехать на военное кладбище "Ераблур" в Ереване, но по дороге выпрыгнул из машины.

23 мая адвокаты Гаяне Акопян (Рубен Меликян, Ваан Ованнисян и Ваан Геворгян)отказались от ведения дела, мотивируя это тем, что правовой ресурс исчерпан. Вечером того же дня стало известно о прекращении пикета, организованного "Зовом сыновей" в поддержку Акопян у здания правительства.