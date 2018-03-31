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    СМИ: Следствие арестует все имущество обвиняемых в хищениях дагестанских экс-чиновников

    Под арест попадут особняки, земельные участки, базы отдыха, автомобили, квартиры и другое имущество

    Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Имущество обвиняемых в крупных хищениях бывших высокопоставленных чиновников Дагестана и членов их семей в ближайшее время будет арестовано, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

    "Обеспечительные меры будут наложены на все движимое и недвижимое имущество, принадлежащее как самим обвиняемым, так и членам их семей", - сообщил источник.

    По словам собеседника агентства, под арест попадут особняки, земельные участки, базы отдыха, автомобили, квартиры и другое имущество.

    Экс-премьер республики Абдусамад Гамидов, его бывшие заместители Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов и бывший министр образования и науки Дагестана Шахобас Шахов были задержаны в начале февраля в Махачкале в ходе масштабной операции правоохранительных органов. В тот же день их доставили в Москву, где позже суд санкционировал арест всех четверых задержанных до начала апреля.

    Бывшим чиновникам предъявлено обвинение в хищении бюджетных средств, выделенных на социальную сферу и инвестиционную программу региона, в результате чего бюджету Дагестана был нанесен ущерб на сумму 107,8 млн рублей.

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