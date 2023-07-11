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СМИ: Швеция обещала Турции не поддерживать террористические организации

СМИ: Швеция обещала Турции не поддерживать террористические организации Швеция обещала Турции не поддерживать организации, объявленные Анкарой террористическими, и оказать ей всяческое содействие в вопросе евроинтеграции.
В регионе
11 июля 2023 г. 03:16
СМИ: Швеция обещала Турции не поддерживать террористические организации

Швеция обещала Турции не поддерживать организации, объявленные Анкарой террористическими, и оказать ей всяческое содействие в вопросе евроинтеграции.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Haber Global, приводя выдержки из документа, по которому была достигнута договоренность двух стран.

Вследствие договоренности по этим вопросам турецкая сторона дала согласие передать протокол о приеме Швеции в НАТО на ратификацию в парламент.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном в Литве, турецкий лидер дал согласие как можно скорее направить парламенту протокол о присоединении Швеции к альянсу.

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Версия на азербайджанском языке KİV: İsveç Türkiyəyə terror təşkilatlarını dəstəkləməyəcəyinə söz verib

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