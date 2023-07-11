СМИ: Швеция обещала Турции не поддерживать террористические организации

Швеция обещала Турции не поддерживать организации, объявленные Анкарой террористическими, и оказать ей всяческое содействие в вопросе евроинтеграции.

Швеция обещала Турции не поддерживать организации, объявленные Анкарой террористическими, и оказать ей всяческое содействие в вопросе евроинтеграции.

Как передает Report , об этом сообщает телеканал Haber Global, приводя выдержки из документа, по которому была достигнута договоренность двух стран.

Вследствие договоренности по этим вопросам турецкая сторона дала согласие передать протокол о приеме Швеции в НАТО на ратификацию в парламент.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном в Литве, турецкий лидер дал согласие как можно скорее направить парламенту протокол о присоединении Швеции к альянсу.